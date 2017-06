Doodsteker Romano Oxford in hoger beroep tegen straf

Volgens de advocaat van T., Sunil Ramdihal, heeft de Amsterdamse rechtbank ten onrechte het beroep op noodweerexces verworpen. Noodweerexces betekent, in het kort, dat iemand door een aanval zó emotioneel wordt, dat hij disproportioneel veel geweld gebruikt om zich te verdedigen.



Ruzie

De Amsterdamse rechtbank meende dat daarvan geen sprake was toen Romano Oxford in juli vorig werd doodgestoken, op straat bij het Kastanjeplein. Dat gebeurde nadat het tot een treffen was gekomen tussen Oxford en T., die uitliep op ruzie. Oxford was de nieuwe vriend van de ex-vriendin van T., die dat moeilijk kon verkroppen. Na een korte schermutseling stak T. dertien keer op Oxford in.



Als een hoogoplopende emotie al de oorzaak was van de steekpartij, kwam dat volgens de rechtbank niet door de vechtpartij tussen beide mannen, maar voelde T. zich al vóór de steekpartij 'boos, gebruikt, vernederd, bedrogen, verdrietig, gefrustreerd, gebroken en bang.'



Toerekeningsvatbaar

Het Openbaar Ministerie had twaalf jaar cel geëist tegen T., die tijdens zijn daad volledig toerekeningsvatbaar was. De straf viel lager uit omdat de rechtbank aansluiting zoekt bij straffen die in vergelijkbare zaken voor doodslag worden opgelegd.



