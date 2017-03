Doodgestoken man bezocht cruiseplek Oosterpark

Dat zegt ook raadslid Jan-Bert Vroege, die namens D66 raadsvragen indient. "Sinds vrijdag hebben meerdere mensen mij verteld dat zij zelf iets in het Oosterpark hebben meegemaakt, of hebben daarover van anderen gehoord. Dat gaat dan over intimidatie of een poging tot beroving."



Winterharde aucuba

Maandagochtend halen een paar mannen van de groenafdeling van de gemeente vlak naast de ontmoetingsplek de bossages weg en harken de plek met nieuwe aarde plat. Ze waren hier al aan het werk. Eerder waren er bezwaren in de buurt tegen de renovatie van het Oosterpark.



"Amsterdam is zuinig op haar groen. Blijkbaar moet er eerst iets gebeuren voordat men inziet dat het beter is. Kijk naar de bossages hiernaast. Door de winterharde plant, de aucuba, is het een ontmoetingsplek voor mannen geworden. Er lopen paadjes door deze bosjes en de hele dag door lopen er mannen in en uit," zegt één van hen.



Die smalle uitgesleten paadjes leiden naar plekken bij bomen. Op de ene plek liggen kaarsen, op de andere een onderbroek en een sjaal. De grond is overal bezaaid met gebruikte condooms en lege verpakkingen.



"We zien die mannen er de hele dag door lopen. Je ziet het al aan hun manier van lopen. Ze hebben een doel."