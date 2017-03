Domino's wil pizza's gaan bezorgen met robots

We willen wel dat de pizza's vers en warm bij de klant aankomen Woordvoerder Domino's Pizza © Domino's Pizza

Volgens de woordvoerder is Domino's alleen al voor dit jaar in heel Nederland op zoek naar drieduizend nieuwe bezorgers.



"Het is lastig om goeie werknemers te vinden. Steeds meer bedrijven werken met bezorgdiensten, er is dus veel vraag naar personeel."



Prullenbak

Met camera's en sensoren scannen de robots hun omgeving. Als er op hun weg plots een object opduikt - denk aan een prullenbak of een rollator met bestuurder - dan wordt de route aangepast.



De robots kunnen nog niet zelf oversteken, daar moet een medewerker aan te pas komen. De robots kunnen op afstand bestuurd worden.



Pizzaliefhebbers hoeven niet bang te zijn dat hun maaltijd onderweg gestolen wordt. Een medewerker vergrendelt het wagentje bij vertrek.



Als de pizza op de plaats van bestemming is aangekomen, krijgt de klant een smsje. Door te klikken op de link in het bericht, geeft de robot de pizza prijs en kan de bestelling in ontvangst worden genomen.



Op dit moment is Domino's Pizza in gesprek met de Dienst Wegverkeer (RWD) voor de juiste vergunning en ontheffing. Het bedrijf hoopt in de zomer proef te kunnen draaien.