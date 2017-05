DNB: Oververhitte huizenmarkt is geen zeepbel

Dat schrijft De Nederlandsche Bank (DNB) in een dinsdag verschenen rapport over de woningmarkt. Volgens DNB zijn er geen aanwijzingen voor een kredietgedreven zeepbel, omdat steeds meer kopers de aankoop van een woning financieren met eigen geld.



In Amsterdam is het bijvoorbeeld al heel normaal dat kopers tussen de 50.000 en 70.000 euro zelf inleggen. Ook wordt daar een kwart van de woningen zonder hypotheek gekocht.



De sterke prijsstijgingen in Amsterdam komen volgens DNB doordat de stad vooral veel hoogopleide jongeren trekt. Voor hen zijn er juist niet genoeg woningen.



Goedkope huurwoningen

Tegelijkertijd zijn er te weinig goedkope huurwoningen in de vrije sector, waardoor middeninkomens in een te dure woning terechtkomen en ook niet kunnen sparen om een woning te kopen. Wegtrekkende gezinnen uit grote steden zorgen daardoor voor meer druk op de woningmarkt in omringende gemeenten. De woningmarkt in de rest van het land blijft juist achter.



Steden richten zich bovendien vooral op de bouw van sociale huurwoningen en koopwoningen. Daarnaast is er een achterstand in de bouw na de financiële crisis en hebben gemeenten en woningcorporaties niet altijd de juiste prikkels om de juiste woningen te laten bouwen. Gemeenten kiezen vaak voor de hogere grondprijs die ze voor koopwoningen kunnen krijgen, terwijl corporaties zich vooral op de sociale huurwoningen richten.



DNB wil dat de hypotheekrenteaftrek sneller wordt afgebouwd. Daarmee moet een gelijker speelveld ontstaan. Sociale huurwoningen en koopwoningen worden nu gesubsidieerd, maar particuliere huurwoningen niet.



