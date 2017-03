DNB bepleit belasten eigen woning

Dit blijkt uit het donderdag verschenen jaarverslag van De Nederlandsche Bank (DNB). Eerder deze maand pleitte het Centraal Planbureau voor een nieuwe belasting op het eigen huis.



Diverse politieke partijen hebben ook de noodzaak van deze plannen onderstreept. Andere belastingen kunnen dalen, waardoor jonge werkenden financieel meer worden ontzien.



Grote gevolgen in Amsterdam

De gevolgen van de belastingplannen voor Amsterdammers met een eigen huis kunnen door de snelle stijging van de huizenprijzen groot zijn. Hun vermogen dat belast gaat worden, stijgt dan snel mee. Deze lasten komen boven op lokale belastingen op het eigen huis, zoals de erfpacht in Amsterdam.



Bankpresident Klaas Knot ziet als groot voordeel dat een nieuw belastingplan 'ongezonde fiscale prikkels' wegneemt die leiden tot hogere schulden en meer besparingen. "Het woningbezit en het pensioensparen worden momenteel netto gesubsidieerd," aldus Knot. "Dit verstoort de beleggingskeuze van huishoudens. De schatkist loopt opbrengsten mis, waardoor de lasten op arbeid onnodig hoog zijn."



In zijn toelichting zei Knot dat vooral de belasting op werk moet dalen en die op vermogen moet stijgen. Ook moet de belastingheffing met meer logica gebeuren. Hij wijst er op dat alle inkomenscategorieën in het huidige belastingstelsel in box 1 zitten en de vermogenscategorieën in box 3. Het is volgens hem zaak deze onlogische situatie te beëindigen door het eigen huis te belasten, en wel in box 3.



"Er kunnen allerlei varianten worden toegepast," zegt Kot. "Je kunt iets van aftrek overhouden. Je kunt ook met belastingvrije voeten gaan werken." Het moet leiden tot een 'consistenter', logischer, belastingstelsel.



Middenhuurwoningen

Ook Job Swank, directeur monetaire zaken van DNB, onderstreepte dat op deze manier bewoners meer gelijk behandeld worden. "Sociale huurwoningen worden door gemeenten gesubsidieerd en koopwoningen worden door de rijksoverheid via de renteaftrek gesteund. Alleen middenhuurwoningen met huren tussen de 700 en duizend euro niet, en daar is grote behoefte aan."



DNB signaleert dat jonge huishoudens die gedwongen zijn een huis te kopen en een hoge hypotheekschuld aangaan kwetsbaar zijn voor dalingen van de woningprijzen. Als er meer betaalbare middenhuurwoningen zijn, hoeven zij niet te kopen en lopen ze minder risico's.