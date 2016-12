Dit zijn de meest gelezen berichten van 2016

6. Valerio neemt in Over Mijn Lijk waardig afscheid van Mathijs (18)



In Over Mijn Lijk volgt presentator Valerio Zeno vijf ongeneeslijk zieke jongeren. Een van hen is de 18-jarige Mathijs Plat uit het Groningse Scheemda. Wat bij hem begon als een onschuldig gebroken been, bleek botkanker te zijn.



Na maanden vechten tegen de ziekte moet Mathijs, de jongste deelnemer van het BNN-programma, zijn strijd opgeven. Valerio heeft hem in zijn laatste maanden gevolgd en brengt een laatste bezoek.