Dit jaar geen beloning voor inleveren oude kerstboom

In de stadsdelen Oost en Zuid konden bewoners begin 2016 hun boom inleveren om vervolgens vijftig eurocent in ontvangst te nemen. In Zuid maakte je met een ingeleverde kerstboom kans op een iPad, een fiets, cadeaubonnen ter waarde van vijftig euro en vrijkaartjes voor het De Mirandabad.



Maar dit jaar is het inzamelingsproces een stuk minder feestelijk aangekleed. Geen enkel stadsdeel vergoedt dit jaar een oude boom. "Er kwam veel administratief werk bij kijken en daardoor was de actie niet rendabel," zegt een woordvoerder van stadsdeel Zuid.



Wel worden Amsterdammers op het hart gedrukt hun kerstboom 'zichtbaar aan de rand van de stoep' aan te bieden. Bewoners in het centrum mogen hun boom tussen 2 en 14 januari tijdens de huisvuilinzameling aan de weg zetten, in de andere stadsdelen worden bomen in dezelfde periode dagelijks opgehaald.



Duurzaam energie

Op die manier kan de gemeente de uitgerangeerde bomen makkelijk ophalen en duurzaam verwerken: er wordt compost van gemaakt of ze worden gebruikt voor het opwekken van duurzame energie.



Naast de ophaaldienst zijn er zowel in Noord (langs de Floraweg) en Zuid (op het Museumplein naast de skatebaan) kerstboomverbrandingen.