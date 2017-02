Dit is wat we weten over het nieuwe erfpachtstelsel

De feiten op een rij:



* Het nieuwe stelsel betekent dat de 120.000 Amsterdamse huizenbezitters dit jaar kunnen kiezen voor eeuwigdurende erfpacht.



* De keuze voor eeuwigdurende erfpacht is vrijwillig. Amsterdammers kunnen ook vasthouden aan hun huidige, voortdurende erfpacht, of later overstappen.



* Huizenbezitters die kiezen voor eeuwigdurend erfpacht kunnen die in een keer volledig afkopen of een jaarlijks canon betalen, die met de inflatie meestijgt.



* De erfpacht wordt straks berekend op basis van twee componenten: de WOZ-waarde van de woning en de waardering voor de buurt waarin het huis staat; de buurtstraatquote. Voor populaire buurten geldt een hoge quote.



* Of overstappen gunstig of ongunstig uitpakt, verschilt per situatie. De juiste keuze kan mogelijk tienduizenden euro's schelen.



* Erfpachters die nog in 2017 naar het nieuwe systeem gaan, krijgen een korting van minstens 28 procent, aldus de gemeente. Dit komt omdat wordt gerekend met de WOZ-waarde van 2014.