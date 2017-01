Die generator kan volgens NUON wel inpakken: 'Je ziet wat je krijgt'

We verwelkomen dit zeer Abdeluheb Choho

Als energiebron voor de 'Cooktruck' heeft Nuon een batterij op wielen mee. Dit is de kleine variant van het alternatief voor dieselgeneratoren dat het energiebedrijf deze week lanceerde.



Dieseldampen van aggregaten op bouwplaatsen en bij evenementen blijven nu lang hangen en de apparaten maken veel lawaai. Uit onderzoek van de Amsterdamse GGD blijkt de uitstoot ervan vergelijkbaar met drukke stadswegen, dieseltreinen of binnenvaartschepen. Op tien meter afstand is de concentratie roet drie keer hoger dan normaal. Ook werd op die afstand anderhalf keer zoveel ultrafijnstof gemeten.



De batterijen hebben die nadelen niet. Met de Haarlemse start-up GreenBattery gaat Nuon ze verhuren. Het aanbod begint met vijf batterijen. Dat getal moet nog dit jaar stijgen naar zes grote en tien kleine uitvoeringen. De batterijen worden geladen met wind- en zonnestroom, zodat er ook nog eens geen CO2-uitstoot is.



Bouwvergunning

De gemeente is enthousiast. "We verwelkomen dit zeer," zegt een woordvoerder van wethouder Abdeluheb Choho, die zich bezighoudt met de luchtkwaliteit in de stad. Zijn invloed is beperkt: bij het verlenen van een bouwvergunning speelt de uitstoot van de generator nog geen rol.



Voor evenementen heeft de gemeente in algemene zin uitgesproken dat ze in 2020 duurzaam moeten zijn. Daarbij kunnen de batterijen een rol spelen, maar ook stopcontacten die de stad in parken laat aanleggen.



Choho heeft wel een aanmoediging: "Bij een duurzaam evenement hoort geen dieselgenerator."