Dick Schoof: 'Jihadisten en onderwereld zijn nauw verweven'

Dat zegt Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terreurbestrijding en Veiligheid (NCTV). "Onderwereld en jihadisme verweven," zegt Schoof.



"Dat zagen we een paar jaar geleden echt minder. Als Syriëgangers terugkomen, weten ze waar ze aan spullen en diensten moeten komen." Daarbij kan het gaan om wapens en explosieven, maar ook om hulp, bijvoorbeeld om het land in of uit te komen.



45 kilo

Schoof noemt een arrestatie in maart vorig jaar als tekenend voorbeeld. In Rotterdam werd toen een Franse Syriëganger opgepakt: hij zat bij een kennis en had in de kelder tassen met 45 kilo munitie opgeslagen, onder meer honderden patronen voor een kalasjnikov.