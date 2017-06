Deze reclame verschijnt tijdens de ramadan pas na zonsondergang

Het is meer een solidair idee dan een uitgekiende verkooptactiek Maarten Remmers

Het bureau besloot Halal Fried Chicken (HFC) te benaderen. De tegenhanger van Kentucky Fried Chicken (KFC) serveert eveneens gefrituurde kip, maar dan geslacht volgens islamitische voorschriften. Het bedrijf zag Remmers' idee wel zitten en sinds vorige week hangt in Amsterdam op vier plekken een abri met/zonder (naar gelang het tijdstip) hun product.



Spiegeldruk

Remmers: "De poster is aan twee zijden bedrukt. Aan de voorkant enkel het logo, waardoor een groot wit vlak overblijft. Aan de achterkant is de poster in spiegeldruk opgemaakt met kip en de tekst 'eet smakelijk'. Als het buiten donker wordt en de straatverlichting aanspringt, openbaart zich het gerecht doordat ook het licht in het bushokje aangaat."



Effectief reclame maken in de klassieke zin van het woord, is de campagne niet echt, geeft Remmers toe. Het grootste deel van de dag ziet de voorbijganger immers niet veel meer dan een wit vlak.



"Het is meer een solidair idee dan een uitgekiende verkooptactiek. Er komen mooie reacties op de poster. Bij de Burgemeester De Vlugtlaan sprak een groepje islamitische jongeren ons aan. 'Wat tof dat jullie dit voor ons doen,' zeiden ze. Dat voelde goed. Het heeft trouwens ook wel een teasend karakter: mensen zijn erg nieuwsgierig naar zo'n groot wit vlak."