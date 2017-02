Deze kunstinstellingen krijgen de komende twee jaar subsidie

De regeling geeft relatief nieuwe, jonge kunstorganisaties, de mogelijkheid om zich te versterken en te professionaliseren Amsterdams Fonds voor de Kunst

Het is voor het eerst dat het AFK tweejarige subsidies verleent. Die zijn bedoeld als aanvulling op de vierjarige subsidies van het AFK. Wie niet voor structurele financiering van vier jaar in aanmerking komt, kan zich aanmelden voor de iets minder prestigieuze twee jaar. Stichting Jazzfest kreeg bijvoorbeeld vorig jaar in de aanvraag voor vier jaar nul euro toegekend, maar krijgt nu wel de komende twee jaar 20.000 euro per jaar.



Nieuw en jong

"De regeling geeft relatief nieuwe, jonge kunstorganisaties, de mogelijkheid om zich te versterken en te professionaliseren," schrijft het AFK. Ze is daarmee "specifiek bedoeld om nieuwe instroom en dynamiek binnen de Amsterdamse culturele sector te bevorderen". Ook kan het een opstap zijn in de toekomst naar langer durende structurele financiering.



Het AFK had voor de regeling tweejarige subsidies de beschikking over één miljoen euro. Dat budget werd met 1,27 miljoen euro overvraagd, aldus het AFK. In totaal werden 36 aanvragen van instellingen behandeld, waarvan dertien aanvragen zijn toegekend.



In augustus 2016 maakte het AFK bekend welke culturele instellingen in Amsterdam met ingang van 2017 de komende vier jaar subsidie krijgen, als onderdeel van het Kunstenplan 2017-2020. Het was voor het eerst dat het AFK oordeelde over die subsidies in plaats van de gemeente.



21,4 miljoen

In augustus ging het om een aanzienlijk groter bedrag dan nu voor twee jaar is vergeven. Het AFK had toen 21,4 miljoen te verdelen. Aan 130 kunstinstellingen werd een vierjarige subsidie verstrekt. Ook dat budget werd overigens flink overvraagd.



"Er is voor 40 miljoen euro subsidie aangevraagd," zei toenmalig directeur van het AFK Clayde Menso in Het Parool. "We hadden iedereen een beetje kunnen geven van die 21 miljoen, maar dan krijg je versnippering. We wilden liever duidelijk kiezen."

Naast meerjarige subsidies geeft het AFK overigens ook subsidies op projectbasis aan culturele initiatieven uit de stad.



Klik hier voor alle tweejarige toekenningen.