Deze artiesten zegden net als Drake op het laatst af

Jim Morrison (The Doors) - Het Concertgebouw (1968)

Misschien wel de meest opzienbarende afzegging in de Amsterdamse muziekgeschiedenis was die van Jim Morrison voor zijn optreden in het Concertgebouw met The Doors. Het concert ging door, maar zonder de langharige rocker. Naar verluidt had hij te veel drugs genomen die hij van Amsterdamse fans had gekregen.



Heel even liet Morrisson zich aan het publiek zien, toen hij tijdens het voorprogramma van Jefferson Airplane dansend op het podium verscheen. Kort daarna stortte hij achter de coulissen neer. Nog voor het hoofdprogramma aan zou vangen, lag hij in de ambulance richting het ziekenhuis.



Toetsenist Ray Manzarek nam de zangpartij die avond voor zijn rekening. Op zich geen onverdienstelijke zanger, maar zonder Morrison was het niet het optreden van The Doors waarop velen hadden gehoopt.



De enige herinnering aan Morrison's voet op Amsterdamse aarde is een foto van de dag erna, waarop hij met een ietwat wazige blik in een Amsterdamse taxi is te zien.