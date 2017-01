Deskundigen maken gehakt van nieuw bestuurlijk stelsel

Het voorstel van verantwoordelijk wethouder Abdeluheb Choho (D66) om de huidige bestuurscommissies in de stadsdelen te vervangen door een benoemd bestuur en een adviescommissie van bewoners, heeft bij Solke Munneke (hoogleraar staatsrecht), Derk Loorbach (hoogleraar bestuurlijke verandering) en bestuurskundige Jan Schrijver in elk geval weinig warme gevoelens losgemaakt, zo werd gisteren duidelijk tijdens de expertmeeting.



Eensgezind en beschaafd formulerend maakten de drie deskundigen gehakt van het plan.



Belangrijkste kritiekpunt: het voorgestelde stelsel lijkt vooral bedoeld om de macht van het stadsbestuur te vergroten in plaats van de burgers meer invloed te geven op het bestuur. Terwijl het toch juist de bedoeling was om de lokale democratie in de stad een flinke oppepper te geven.



Bestuurscultuur

Bestuurskundige Schrijver noemde het voorstel kenmerkend voor de door en door gepolitiseerde bestuurscultuur in de hoofdstad waar de commissie-Brenninkmeijer vorig jaar in haar rapport de vinger op legde.