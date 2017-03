Dertig maanden cel geëist voor ontucht met 14-jarige

In de zomer van 2015 haalde M. het meisje, dat een IQ van 53 heeft, met de auto op. Hij nam haar mee naar het huis van zijn moeder, die destijds in Suriname verbleef, en misbruikte haar, meldt De Telegraaf.



M. gaf de 14-jarige kleine geldbedragen en cadeautjes en zei tegen haar dat ze het tegen niemand mocht vertellen. Volgens de officier van justitie was de Amsterdammer zich dus terdege bewust van zijn acties.



Oplettend

Toen de moeder van het meisje ontdekte wat haar dochter was overkomen, alarmeerde ze het ziekenhuis uit angst voor ziekten of zwangerschap. Aangifte deed ze niet, door slechte ervaringen met de politie in haar geboorteland Liberia. De zaak kwam uiteindelijk aan het licht door een oplettende lerares. Zij is met het meisje door de Bijlmer gereden op zoek naar het huis van M. Hierop volgde een huiszoeking.



Uit het onderzoek bleek dat het 14-jarige niet M.'s enige slachtoffer was. Twee andere meisjes werden geen fysieke slachtoffers van M., maar wel van 'grooming': M. deed zich in een chatroom voor als een jong meisje, toen de meisjes met hem in contact kwamen, toonde M. zijn geslachtsdelen.



Vechtpartij

Naast de ontuchtzaak stond M. ook terecht voor een vechtpartij met zijn buurman, die hij met een stenen mok zodanig hard had geslagen dat een slagader werd geraakt.



De rechter doet over twee weken uitspraak.