Dennis Kaars opnieuw op gesprek bij profclub

Het gaat om een 'oriënterend' gesprek, zegt Kaars in een interview met de website Het Amsterdamsche Voetbal.



De Brabantse club, die uitkomt in de Jupiler League, nam contact op met Kaars na een wedstrijd tussen het team van Kaars en Jong Den Bosch, waarin de doelpuntenmachine van Noord naar eigen zeggen een 'aardige wedstrijd' speelde. Hij scoorde twee keer.



De kans dat Kaars de transfer naar Den Bosch gaat maken is reëel, zegt Kaars. Maar het aanbod moet goed zijn. "Het is sinds Sparta pas de eerste club die zich concreet meldt," zegt hij. Hij staat open voor eventuele andere opties. "Ik geef hiermee vooral aan dat ik op mijn 29ste nog in het profvoetbal wil gaan."



In november toonde de Rotterdamse eredivisieclub FC Sparta al interesse in de spits uit het Noord-Hollandse dorp Monnickendam. Maar de club zei te weinig tijd te hebben om de speler in het korte tijdsbestek grondig te kunnen keuren, en kondigde in januari aan dat een contract van de baan is.



