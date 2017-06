Demonstratie Rif Alert! van start op De Dam

Na maanden van protesten van bewoners die zich achtergesteld voelen door Marokko zijn de leider van de opstand en andere activisten gearresteerd. De demonstranten in Amsterdam eisen hun vrijlating en dat de Nederlandse overheid meer doet om conflicten binnen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland te voorkomen.



Bij de demonstratie is ook een geboeide man in oranje overall. Hij staat symbool voor tientallen mensen die de afgelopen dagen zijn opgepakt in het Rifgebied. Voor hem liggen een Berberse vlag en een vlag van het Rifgebied op de grond.



De mars begon om 15.30 uur gaat van de Dam naar het Museumplein. De organisatie verwacht 2000 medestanders.



Lees ook: Amsterdamse Marokkanen zijn bezorgd: 'Het is geen achterstelling, maar pure onderdrukking.'