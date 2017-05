Sociale huurwoningen verdwijnen door wet tijdelijke verhuur

Marjolein Moorman, PvdA-fractieleider in de Amsterdamse gemeenteraad, ziet nu gebeuren waar zij in de gemeenteraad steeds voor gewaarschuwd heeft: "We moeten echt een ander puntenstelsel hebben voor Amsterdam. Dat moet door het ministerie geregeld worden in een 'Amsterdamwet'. Anders gaan verhuurders ongelooflijk profiteren van de schaarste, door zo veel mogelijk geld te verdienen ten koste van de huurders in de stad."



"Zo lang dat niet is geregeld wil ik dat in Amsterdam geen corporatiewoningen meer verkocht wordt; een moratorium. Er verdwijnen nu zo veel sociale huurwoningen dat er veel te weinig overblijven. Om dat tegen te gaan moet de verkoop door corporaties stoppen."



Huisjesmelkers

Wethouder Laurens Ivens (Wonen, SP) bevestigt het probleem. "Particuliere verhuurders kunnen elke twee jaar hun sociale huurwoning verhuren aan nieuwe huurders tegen nog hogere huren. Dit is koren op de molen voor huisjesmelkers die hun huizen snel in de vrije sector willen krijgen. Het is bovendien de opstapeling van nieuwe wet- en regelgeving die ertoe leidt dat huurders almaar worden opgejaagd."



Lees verder: Wet geeft huisjesmelker de vrije hand voor snelle huurstijging