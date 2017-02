De storm is begonnen: windkracht 9 aan de kust

Windmolens draaien als een dolle

De windmolens van energiebedrijf Nuon produceren, met de flinke storm die boven het land hangt, vier keer meer energie dan gemiddeld op een dag.



De molens regelen zelf dat de kop en de wieken de wind zo optimaal mogelijk gebruiken. Ook schakelen ze zichzelf even uit boven windkracht 9 tot 10.Het bedrijf heeft naar eigen zeggen in Nederland 202 windmolens, verdeeld over zestien parken, ook op zee.



Een woordvoerster noemt een windmolen een mini-energiecentrale die veel dingen automatisch regelt. Ze zijn uitgerust met sensoren die windrichting en snelheid meten. Bij windkracht 9 tot 10 gaat een molen even uit. De windkracht is dan boven de 25 meter per seconde (90 kilometer per uur).



Dat is om veiligheidsredenen, maar ook om schade aan de molen te voorkomen. Als de wind wat zakt, schakelt de molen zichzelf weer in. Alle molens worden ook nog eens in de gaten gehouden in het controlecentrum in Denemarken.