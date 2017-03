De Lairessestraat kan toch op de schop

Met name de ruimte die in de straat beschikbaar is voor de brandweer was een punt van discussie. Om brandweerauto's goed hun werk te kunnen laten doen, wordt er nu ruimte gemaakt op de stoepen. Er zullen waarschijnlijk bomen moeten worden verplaatst om deze ruimte te creëeren.



Over de renovatie van de straat is al maanden lang veel te doen. Stadsdeel Zuid wil de de straat in lijn brengen met vergelijkbare straten en het fietspad vrijliggend achter de geparkeerde auto's aanleggen. Bewoners van de straat vinden dit onveilig en hebben voorgesteld het fietspad juist langs de rijweg re maken.



Bezwaren

Architect Rem Koolhaas is een van de actievoerende bewoners. Hij stelde onlangs in Het Parool dat in de nieuwe inrichting van het stadsdeel juist onveiliger is. Ook verwacht hij dat er zo weinig speelruimte is voor auto's dat zich om de haverklap files zullen vormen.



Wanneer de werkzaamheden zullen beginnen is nog niet bekend. Aanvankelijk zou dat al het geval zijn op 20 februari, maar dat kon toen niet doorgaan omdat de Centrale Verkeerscommissie op het laatste momenten bezwaren opwierp en een eerdere toestemming terugtrok.



Lees terug: Architect Rem Koolhaas over De Lairessestraat: 'Straks staat iedereen hier vast' [+]