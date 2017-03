De Expatbeurs: 'Amsterdam is the place to be, maar 1500 euro huur is crazy'

Hoeveel expats er in Amsterdam zijn, is een lastige vraag voor de organisatie van de beurs I am expat. Het hangt af van de definitie 'expat', zegt organisator Nikos Nakos: "Kom je als student, als geliefde voor je man, werkzoekende, eigenaar van een bedrijf of vanwege familiehereniging."



Hun schatting is dat ongeveer 200.000 expats in Amsterdam verblijven. Nakos: "De meeste expatters komen hier voor een baan in de IT, sales of customer support.