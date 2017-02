De duurste winkel van het land is geopend op PC Hooftstraat

Scharrelkrokodil, zou je het kunnen noemen Maikel Smith

Het is het merk dat bekend is komen te staan als de duurste van het land. De mannen verkopen onder meer krokodillenleren jassen op bestelling en de prijzen daarvan kunnen oplopen tot een ton. Of zoals Yozgat zegt: "The sky is the limit." Maar in de winkel is niets duurder dan 7500 euro. Hier hangt de meer toegankelijke lijn, denk meer categorie Dolce&Gabbana.



Wordt beneden vooral champagne en wodka-jus gedronken of stukje sushi weggeprikt, boven zijn, naast de voorzichtig met de muziek meeknikkende dj, de leren jasjes in verschillende kleuren te bewonderen. Aanraken mag. Ja, zelfs passen, maar alleen een dappere gast durft voorzichtig aan het leer te voelen.



22 karaats goud

Ernaast staan de mannenschoenen, waarvan een volledig in krokodillenleer gehuld exemplaar opvalt. Een gewild modelletje, blijkt. Meer mannen hebben hun ogen laten vallen op de peperdure zwarte mocasins, met een pluimpje dat bij elkaar wordt gehouden door een ringetje van 22 karaats goud.



Althans, dat zegt art director Mr. Smith (Maikel), maar die lijkt er, gehuld in een jas van de echte Black Beauty, verstand van te hebben. Het zit hem onder meer in de kwaliteit van de krokodil. "Scharrelkrokodil, zou je het kunnen noemen."



Een hoop leer, ja. Maar nog steeds geen bekend persoon gespot. Wel een heleboel mensen die hun best hebben gedaan er op één te lijken, in cocktailjurkjes en in pak, het haar strak in de krullen en glad in de gel.



En wodkaflessen met daarin lampjes en vlokjes goud, een voor de deur geparkeerde gele Ferrari, zilveren champagnekoelers met krokodillen erop en speciaal ingehuurde valet parking die deze grand opening net iets grander maken dan een borrel waarvoor is uitgepakt.



Voor wie de avond in ieder geval niet meer stuk kan is vader Wachik Bajadjan, die zichtbaar vol trots staat te genieten. Of hij vanavond ook zo'n mooi krokodillenleren jasje mee naar huis neemt? Hij lacht en schudt zijn hoofd. Schoenen van pythonleer dan? "Nee hoor, dat komt later wel. Vanavond is het feest."



Lees meer: Jasje van van een ton? Je hebt zo zeven krokodillen nodig [+]