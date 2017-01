De Balie reageert op kritiek op vermeend discriminerend debat

Tijdens het debat, dat ging over moslimextremisme, werd vanuit het publiek geopperd om het aantal moslims in westerse landen terug te dringen tot een à twee procent. Op sociale media en in de gemeenteraad werd kritiek geleverd op De Balie en op de aanwezigen tijdens het debat, en werd gesuggereerd dat de uitspraken die er tijdens de avond werden gedaan mogelijk strafbaar zijn.



De Balie schrijft in de reactie niet van plan te zijn een andere koers te gaan varen of in het vervolg bepaalde gastsprekers niet uit te nodigen, als zij er een afwijkende visie op na zouden houden. 'Vanzelfsprekend is De Balie tegen racisme en discriminatie en voor een open, inclusieve samenleving en democratische rechtstaat. Om onze samenleving open en vrij te houden en te voorkomen dat ideeën achter gesloten deuren verdwijnen, moeten rare, nare, aparte, zelfs verontrustende ideeën worden getoond en bevraagd.'



Consequentie

Dat er schurende ideeën tijdens de avonden worden geuit, is volgens het debatcentrum een onoverkomelijk gevolg van de taak die het De Balie vervult. 'De vrije uitwisseling van ideeën is één van de belangrijkste methoden om een inclusieve samenleving te behouden. Dat kan alleen als burgers met elkaar praten. Hoe lijnrecht ze soms ook tegenover elkaar staan.'



Yoeri Albrecht, directeur van De Balie, liet dinsdag al weten het 'steeds maar weer verbazend' te vinden dat mensen woedend worden op De Balie als daar meningen en opvattingen de ruimte krijgen die niet de hunne zijn.



GroenLinks-fractievoorzitter Rutgert Groot Wassink zei zelfs te overwegen om aangifte te doen tegen een van de sprekers.