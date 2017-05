Danny Blind hoopt op zege Manchester United

Danny Blind is voor zijn zoon

In 1995 was Danny Blind de aanvoerder van Ajax die als eerste de trofee van de Champions League in de lucht mocht houden. Woensdag gaat hij echter niet juichen als Ajax wint van Manchester United. Blind hoopt namelijk dat Daley Blind, spelend bij de Britten, de prijs op zijn cv mag bijschrijven.



"Dat is heel simpel. Familie, vrouw en kinderen gaan altijd voorop, in alle opzichten. Qua gezondheid, maar dus ook sportief. Dit is zo'n sportief geval. Mijn zoon speelt bij Manchester, dus dan is het logisch dat ik in dit geval hoop dat hij wint met Manchester," zegt de voormalig bondscoach tegen de NOS.