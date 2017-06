Damrak opent dinsdag in het rood

Beleggers moeten het stellen met weinig richtinggevend nieuws en kijken vooral uit naar de Britse parlementsverkiezingen en het rentebesluit van de ECB later in de week.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent lager op 522,49 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 803,43 punten. De beurzen in Parijs en Londen zakten tot 0,5 procent.



In Frankfurt keerden beleggers terug na een lang weekend en daalde de DAX 0,4 procent.Grootste daler in de AEX was staalproducent ArcelorMittal met een min van 1,4 procent. Uitzender Randstad was de enige stijger met een winst van 0,1 procent.



In de MidKap stond kunstmestproducent OCI onderaan met een verlies van 1,1 procent. Sterkste stijger was verzekeraar ASR met een plus van 4,5 procent na een adviesverhoging door Morgan Stanley.