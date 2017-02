D66: pensioenfondsen moeten woningen voor middeninkomens bouwen

De prijzen op de woningmarkt stijgen sneller dan de lonen van werknemers

In Van Dantzigs voorstel wordt de gemeente Amsterdam in een stappenplan opgedragen gesprekken met mogelijke partners aan te gaan. De gemeente kan daarbij kortingen op de grondprijs verstrekken, ter compensatie voor de lagere huren. De stad kan in de erfpachtvoorwaarden afdwingen dat huren niet te snel stijgen.



Anders dan bij andere beleggingen weten de pensioenfondsen en verzekeraars daardoor dat hun investeringen zekere en relatief grote opbrengsten opleveren. De risico's van investeringen in de Amsterdamse woningmarkt zijn klein.



Positieve ontwikkelingen

Afspraken moeten verder worden gemaakt over de uitpondtermijn, waarna een pand verkocht of duur verhuurd mag worden, en het aandeel woningen voor gezinnen.



De behoefte aan middenhuurwoningen is groot, stelde het Planbureau voor de Leefomgeving onlangs in een rapport, al zijn er ook positieve ontwikkelingen. D66 wijst erop dat het aandeel middenhuurwoningen in de stad is gegroeid van 4 naar 5,6 procent en dat er meer middenhuurwoningen worden gebouwd.



Het risico bestaat echter dat veel van deze woningen zonder extra beleid via 'marktconforme' huuraanpassingen doorschieten naar het hoge segment. De prijzen op de woningmarkt stijgen immers sneller dan de lonen van werknemers.



