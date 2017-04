Cruijff op vele manieren geëerd op geboortedag

De Cruyff Foundation, Ajax en Le Champion organiseren de run ter nagedachtenis aan de vorig jaar overleden voetballegende. De loop was in 2016 voor het eerst, op initiatief van een vrijwilliger van de Cruyff Foundation. Het evenement sloeg zo aan dat werd besloten er een vervolg aan te geven voor een nog bredere groep Cruijff-fans.



Wie geen zin heeft om te rennen, kan dinsdagavond ook terecht in Sociëteit Sexyland in Noord, waar een avond volledig in het teken van El Salvador staat. Onder de noemer 'Kijken naar Cruijff' worden er verhalen verteld, muziek gemaakt en is de film Horacio & Johan te zien.



Muurschildering

Verder wordt dinsdag de eerste verfstreek gezet voor een reusachtige muurschildering van Cruijff, op de hoek van de Anfieldroad en Wembleylaan in de Watergraafsmeer. Op de zijmuur van het appartementencomplex maakt de Braziliaanse kunstenaar Paulo Consentino een dertien meter hoge en bijna negen meter brede beeltenis van de voetballer. Op dinsdag 9 mei wordt het volledige werk onthuld.



Maar over het echte eerbetoon, de naamsverandering van de Arena naar de Johan Cruijff Arena, is nog veel onduidelijk. De Cruyff Foundation zei eerder rond 25 april meer duidelijkheid te verwachten, maar gesprekken tussen de Arena, Ajax en de gemeente Amsterdam af te moeten wachten.