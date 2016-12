Crowdfunding voor restauratie Naco-huisje succes

Kleinste detail

"We zijn heel verheugd dat het is gelukt," zegt Stella van Heezik van Stadsherstel. Voor de actie is 25.000 euro door het Prins Bernhardfonds gedoneerd; de andere driekwart is afkomstig uit private donaties. "Met dit geld kunnen we het gebouwtje tot in de kleinste detail restaureren."



Het houten Nacohuisje was een ticketloket voor vaarten naar onder meer Marken. De restauraties zijn naar verwachting over een jaar af. Toch is niet bekend wanneer het huisje naar Amsterdam terugkeert. Er is namelijk nog geen overeenstemming met de gemeente over waar het pandje mag komen.



"De pier waar het huisje origineel op stond is weg," zegt Van Heezik. "Wij willen dat het pandje weer zo dicht mogelijk bij de originele plek terugkomt, dus ergens achter CS aan het IJ. Maar de beslissing ligt uiteindelijk bij de gemeente."