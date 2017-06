Crowdfundcampagne Amsterdams bordspel geslaagd

Onderwijsproject

Met het opgehaalde bedrag kunnen er 2500 spellen in productie worden genomen. "Maar," zegt Storm, "mocht er meer binnenkomen dan willen we dat gebruiken voor een onderwijsproject, met als basis het spel Patrimonia. Klassen die naar Amsterdam komen op schoolreis kunnen dan als voorbereiding het spel in de klas al spelen. Zo leren ze spelenderwijs over de stad, het belang van schoon water en de verhalen van achter de gevels."



Lancering

Ook wordt het opgehaalde geld gebruikt om het spel zo duurzaam mogelijk te maken: de pionnen zijn gemaakt van plastic afval uit de grachten, in de doos zit geen plastic inlay en duurzame drukker De Bij zal het spel in de zomer produceren.



Tijdens open Monumentendag, op zondag 10 september, wordt het spel in het Scheepvaartmuseum gelanceerd. Daarna zal het spel (44,95 euro in de winkel en 40 euro tijdens de crowdfundactie) te koop zijn in verschillende museumwinkels, een aantal boekhandels en online.