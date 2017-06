Crisis bij Huurdersvereniging Amsterdam: vier bestuurders weg

Alleen de penningmeester en de interim-directeur zijn nog over. Bovendien is er een schuld, geraamd op ongeveer 145.000 euro, die de organisatie dreigt omver te trekken.



Dit blijkt uit correspondentie die in bezit is van Het Parool. In een brief aan de leden heeft de aftredende bestuursvoorzitter, Hein van Haastert, deze week het voorbereidend overleg voor de ledenvergadering van de Huurdersvereniging Amsterdam volgende week gecanceld. De brief is medeondertekend door de ook aftredende bestuursleden Jacques Bettelheim, Guido Egas en Wendela Gronthoud.



Verdeeldheid

De impasse heeft twee hoofdoorzaken. De ene is een conflict tussen de HA en Woon, voorheen het Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW) en de wijksteunpunten, die huurders helpen met bijvoorbeeld problemen met hun huisbaas. De Huurdersvereniging en Woon zijn het oneens over de taakverdeling, nadat beide gemeentelijke instellingen tussen 2015 en 2018 worden gesplitst.



Bovendien meende de penningmeester van de HA dat de huurdersvereniging nog ruim een ton van Woon zou krijgen, terwijl Woon stelt een vordering van bijna 60.000 euro te hebben op de HA.



Verder speelt vooral intern bij de HA een conflict. Er heerst verdeeldheid tussen een groot deel van het bestuur aan de ene kant, en de penningmeester, Jan Kok, en de interim-bestuurder, Winnie Terra aan de andere kant. De vertrekkende bestuursleden willen de jaarrekening bijstellen om het conflict met Woon op te lossen. Kok en Terra willen dat niet. De leden worden hierdoor verscheurd.



Financiële problemen

Onderdeel van de ruzies betreft ook de aanstelling van Terra in een betaalde functie voor ruim 3600 euro per maand als interim-directeur voor een jaar, per 1 januari dit jaar. Die benoeming werd gedaan door het vorig bestuur, toen Terra zelf nog voorzitter was van de HA. De huidige vertrekkende bestuursleden van de HA zijn het daar niet mee eens, en claimen niets van de aanstelling te hebben geweten.



Verder stelt oud-bestuurder Van Haastert in zijn brief aan de leden dat de financiële boekhouding van de penningmeester niet deugde en dat de declaraties van vorig jaar niet voldeden aan de vereisten. Daar onder vallen ook declaraties van tienduizenden euro's aan de penningmeester en oud-voorzitter voor werk in 2016.



De vertrekkende bestuurders hebben buiten de penningmeester en de interim-directeur om - maar wel met hun medeweten - een extern onderzoek naar de financiële problemen laten verrichten. De uitkomsten zijn voor een groot deel nog vertrouwelijk.



Snel ingrijpen

De gemeente Amsterdam is naar verluidt afgelopen week door de scheidende bestuursleden ingelicht over de crisis bij de HA. Zij verwachten dat direct alle subsidies van de gemeente aan de HA zijn stopgezet. Bovendien wordt snel ingrijpen verwacht.



Eerder deze maand verscheen een kritisch rapport van de Rekenkamer Metropool Amsterdam (RMA) over de subsidieverlening aan de huurdersorganisaties. Politieke fracties zeiden naar aanleiding van het rapport zich zorgen te maken over de subsidieverlening. Penningmeester Jan Kok en interim-directeur Winnie Terra waren zaterdag niet voor commentaar bereikbaar.



Maandag komt de HA met een reactie.