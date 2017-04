Crimineel verdacht van doden 18-jarige Naoufal

Terwijl Mohammadi vlakbij staat, trekt S. een wapen

De café-eigenaren worden ook getroffen, maar overleven. Na de schietpartij sluit de burgemeester het waterpijpcafé, dat bekendstaat als een verzamelplek voor criminelen.



Tijdens het politieonderzoek blijkt dat Mohammadi een onschuldig ­omstander was: hij was op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Zijn familie rouwt om de dood van de jongen, die zij omschrijven als liefdevol en loyaal.



Geld nodig

In januari arresteert de politie S. in Parijs. Hij komt volgende week voor het eerst voor de rechter. Zijn advocaat Gerald Roethof wil niet reageren.

Glotwich S. pleegde vaker vuur­wapengeweld: tien jaar geleden, in de zomer van 2007, schiet S. de Nigeriaanse crimineel John Obe (30) dood in de flat Geldershoofd in de Bijlmer. Getuigen zwegen aanvankelijk omdat zij vreesden voor represailles.



Als S. bij een verkeerscontrole wordt aangehouden, bekent hij. Hij vertelt dat hij geld nodig had 'om op vakantie te gaan'. Toen hij de Nigeriaan met veel cash had zien lopen, was hij die gevolgd tot in de lift van de flat. Daar had hij met getrokken vuurwapen het geld geëist. Omdat Obe weigerde, schoot S. hem van dichtbij in de nek. De rechtbank beschouwde de destijds 23-jarige S. als licht verminderd toerekeningsvatbaar en legt 8 jaar cel op.



Nadat hij die straf heeft uitge­zeten blijft S. zich in kringen begeven waar zwaar geweld onderdeel is van het dagelijks ­bestaan. Hij trekt op met zware (straat)criminelen, voor in Zuidoost.