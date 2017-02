Corporaties en ontwikkelaars bouwen samen woningen voor middenhuur

We hebben het over appartementen van een beetje normale omvang Robert Kohsiek, Wonam

Het gaat bij het niet nieuwe platform om wat de intitiatiefnemers 'fatsoenlijke en betaalbare huurwoningen' noemen. Directeur Robert Kohsiek van Wonam onderstreept dat het niet zal gaan om kleine hokken van dertig of veertig vierkante meter, want dan leiden middenhuren per vierkante meter alsnog tot hoge huren.



Kohsiek: "We hebben het over appartementen van een beetje normale omvang, vanaf vijftig vierkante meter. Daar is enorm veel behoefte aan. Elk project van ons in deze categorie wordt op dit moment vier tot vijf keer overtekend."



Probleemloos aansluiten

Het samenwerkingsverband moet volgens de initiatiefnemers gezien worden als een verzameling afspraken waar alle partijen zich aan houden. Nieuwe ontwikkelaars en beleggers kunnen zich ook probleemloos aansluiten.



Tot nog toe heeft de gemeente alleen erfpachtcontracten voor middenhuurwoningen afgesloten, waarbij een lagere grondprijs werd toegekend onder de voorwaarde dat tien of vijftien jaar gematigde huurverhogingen berekend zouden worden.