Amsterdam krijgt zeker duizend ouderenwoningen

Zorg dat mensen eerder goed zelfstandig kunnen wonen, zegt Damen, dus voordat ze extreem zorgafhankelijk worden.



"Wat wij nu vaak zien: mensen vallen van de trap, breken hun heup of iets anders, gaan naar het ziekenhuis, worden geopereerd, komen in het verpleeghuis en als gevolg van de complicaties overlijdt ongeveer vijftig procent binnen een half jaar. De meest voorkomende val is die van de trap. Dan kun je ook stellen dat gelijkvloers wonen met een lift de grootste preventieve maatregel is."



Die trap, en daar zijn er in Amsterdam nogal wat van, is voor ouderen ook nog een sociale belemmering, benadrukt Damen. "Mensen durven de trap niet meer af om naar buiten te gaan. Dan heb je naast het valrisico ook nog een eenzaamheidsrisico."



Vliegwieleffect

Voor het ideaalplaatje, namelijk gelijkvloerse woningen met voorzieningen, diensten en winkels in de buurt, moet Cordaan samenwerken.



"Dat kunnen wij niet allemaal zelf, maar we hebben wel locaties. We krijgen de laatste jaren partijen langs die zeggen: 'Doe me maar al uw vastgoed'. Nou, dat doen we dus niet. Juist niet. Want dan zijn we de mogelijkheid kwijt om dit in gang te zetten. Als we samenwerken met corporaties en investeerders kan dit een vliegwieleffect krijgen voor het wonen voor ouderen, maar ook een vliegwieleffect voor verdere vernieuwing van de zorg."



