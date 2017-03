Connexxion rijdt door tijdens jaarwisseling, GVB nog niet

Dat er op oudjaarsavond tot 23 uur doorgereden wordt, was een van de eisen in een nieuwe aanbesteding van de Vervoerregio, een samenwerking tussen Amsterdam en veertien omliggende gemeenten. Connexxion, dat de aanbesteding in december won en opnieuw tien jaar het busvervoer zal verzorgen, rijdt daarom vanaf deze oud- en nieuw langer door in Amstelveen, Haarlemmermeer, Uithoorn en enkele delen van Amsterdam.



Het GVB, verantwoordelijk voor het meeste openbaar vervoer in de binnenstad, laat desgevraagd weten nog niet direct dat voorbeeld te willen volgen. Het bedrijf gaf altijd aan personeel ook de gelegenheid te willen geven Nieuwjaar te vieren maar is 'zeker niet blind voor de groeiende behoefte aan openbaar vervoer tijdens oud- en nieuw'. In antwoord op door D66 gestelde raadsvragen over het ov op oudejaarsavond schreef de vervoersregio nog dat andere bedrijven snel bij Connexxion aan zouden sluiten. Een woordvoerder van het GVB noemt die conclusie voorbarig.



RET uit Rotterdam liet haar metro's tijdens de afgelopen jaarwisseling wel doorrijden. De evaluatie van die proef zegt het GVB te zullen evalueren. "Op basis daarvan komen we dan in het voorjaar met een besluit."