Conflict over tijdelijke woningen studenten

Redelijk en billijk Duwo vindt niet dat de verhuurder selectief winkelt tussen twee contracten, maar dat juist de studenten van twee walletjes snoepen. Zij willen, aldus de woordvoerster, studeren in Amsterdam voor betaalbare huren. “Als Duwo dan tijdelijk beschikbare woningen scoort en voorwaarden in het contract zet, zijn de gevolgen bij vertrek zuur. Maar Duwo heeft het netjes gedaan.” De advocaat van Duwo stelt dat het contract op basis van ‘redelijkheid en billijkheid’ goed in elkaar zit.

Omdat twee woonblokken voorlopig blijven staan, lijkt het directe uitzettingsgevaar inmiddels voor de meeste studenten geweken. Het harde juridische geschil draait nog om negen studenten en wordt door Duwo en Duwoners gezien als een principezaak.



Duwo ziet geen problemen: de studenten hebben mooi gewoond op een plek waarvan ze wisten dat die tijdelijk was. Swagemakers werpt namens Duwoners tegen dat de verhuurder zichzelf presenteert als een toffe club die studenten aan huizen helpt, maar dat ook Duwo niet losjes met de regels om mag gaan.



Huurrechtadvocaat Marco Zweers: "Het is een gewone huurovereenkomst met huurbescherming. Dat betekent dat je het via gewone opzegging kunt laten eindigen als verhuurder, mits het een van de wettelijke opzeggronden is. Een van die gronden is dringend eigen gebruik."



Er bestaan allerlei tijdelijke huurcontracten die wel passen bij de wet, maar volgens Duwoners haalt Duwo met haar eigen variant zaken door elkaar en moesten de studenten een contract tekenen dat hun minimale wettelijke rechten ondergraaft.



Niet zomaar wegstrepen

Advocaat Zweers legt uit dat Duwo de huur wil stopzetten alsof een kortdurend tijdelijk contract is gesloten. Tegelijkertijd wordt gesproken van een campuscontract dat stopt bij het einde van de studie, maar zo ver zijn de meeste huurders nog lang niet. Leken die de opzeggingbrieven van Duwo lezen krijgen de indruk dat de verhuurder het recht aan zijn kant heeft. Sommigen hebben de huuropzegging getekend en moeten mogelijk vertrekken.



Voor degenen die niet getekend hebben geldt dit niet, zegt Zweers: "Iedereen kan van alles in een contract zetten. Maar de wettelijke huurbescherming kun je niet zo maar wegstrepen. Doet een verhuurder dat toch, dan hoef je je daar niet veel van aan te trekken."



Duwoners stapt niet naar de rechter omdat het 'procesinitiatief' aan Duwo is. "Maar," zegt Zweers, "we denken wel zo sterk te staan, dat wij vinden dat deze zaak desnoods voor de rechter moet komen."