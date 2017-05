Computer met patiëntgegevens gestolen uit Antoni van Leeuwenhoek

We betreuren het ten zeerste dat gegevens van onze patiënten mogelijk in vreemde handen komen Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

Vandaar dat het ziekenhuis ook aangifte heeft gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, alsmede bij de politie. Tot op heden is de computer niet gevonden. Het ziekenhuis noemt de kans dat het gestolen waar terugkomt 'uitermate klein'. Alle computers zijn beveiligd met een wachtwoord, laat de woordvoerder weten.



Per brief geïnformeerd

Afgelopen vrijdag zijn alle 1683 patiënten wiens gegevens op de gestolen computer stonden, ingelicht over de diefstal. Zij zijn per brief geïnformeerd. Tussen het moment waarop de diefstal werd ontdekt en het communiceren met de gedupeerden, zit drie weken. Volgens de woordvoerder was die tijd nodig voor een inventarisatie van wat er op de computer stond. "We zijn daar heel intensief en zorgvuldig mee bezig geweest."



Het feit dat de computer is ontvreemd, heeft verder geen invloed gehad op de behandeling van patiënten in het Antoni van Leeuwenhoek, benadrukt het ziekenhuis. Er is een informatienummer geopend waarnaar patiënten met vragen kunnen bellen. Ook zijn er extra beveiligingsmaatregelen getroffen. "We betreuren het ten zeerste dat gegevens van onze patiënten mogelijk in vreemde handen komen."