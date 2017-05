College: 'Meldplicht voor verhuurders Airbnb'

Doen zij dat niet dan volgen boetes. Dat zegt de Amsterdamse wethouder Wonen, Laurens Ivens, in een gesprek met Nieuwsuur.



"Mensen moeten het gaan melden als ze gaan verhuren, zodat we goed kunnen bijhouden of ze hun woning niet te lang verhuren. En als ze dat niet doen, dan volgt er een sanctie, een boete", zegt Ivens. Amsterdammers mogen hun woning maximaal zestig dagen per jaar aan toeristen verhuren.



Ook mogen ze maximaal vier toeristen tegelijk in hun huis toelaten. Eind 2016 sloot Amsterdam al een overeenkomst om uitwassen te bestrijden rond de vakantieverhuur van huizen en illegale hotels. Airbnb schiet onder meer verhuurders te hulp met geautomatiseerde limieten die ervoor helpen zorgen dat woningen niet meer dan zestig dagen worden verhuurd, het maximum wat nu ook al geldt. Woningen verdwijnen na zestig huurdagen automatisch van de site.



Circa 1,4 miljoen mensen boekten afgelopen jaar een verblijf in Nederland via verhuurderswebsite Airbnb, zo meldt de website in haar jaarverslag. Amsterdam verwelkomde het afgelopen jaar 770.000 bezoekers die een verblijf boekten via de site.



Volgens een vandaag verschenen rapport van de Hotelschool Den Haag en vastgoedadviseur Collier International gaat het zelfs om bijna 1,7 miljoen boekingen in Amsterdam die vorig jaar via de site gedaan werden. Die bevindingen noemt Airbnb misleidend.