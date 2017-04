College achter nieuwe erfpachtplannen

Het compromis zou pas in mei worden besproken door burgemeester en wethouders, maar is naar voren gehaald nadat Het Parool vrijdag publiceerde over de details van de deal.



De nieuwe afspraken houden in dat huizenbezitters met erfpacht een extra korting krijgen van 25 procent. Ook krijgen erfpachters flink meer bedenktijd: in plaats van tot eind dit jaar krijgen ze tot 2020 de mogelijkheid om onder gunstige voorwaarden over te stappen naar het nieuwe stelsel.



Commercieel vastgoed

De deal geldt alleen voor erfpachters met een woning. Commercieel vastgoed, zoals kantoren en hotels, zijn uitgesloten. De nieuwe afspraken waren nodig na massale verontwaardiging over het eerste voorstel, dat het college in februari presenteerde.



De woede van de erfpachters betrof vooral de enorme bedragen die ze moeten opbrengen voor een overstap naar de nieuwe regels, eeuwigdurende erfpacht genaamd. Dat kan in de tonnen lopen. In de nieuwe deal zorgen de coalitiepartijen ervoor dat de extreme gevallen worden afgevlakt.



Buurtstraatquote

De zogeheten buurtstraatquote, het percentage van de WOZ-waarde van het perceel dat aan de grond werd toegerekend, wordt gemaximeerd op 49 procent. Dit is vooral een vooruitgang voor eigenaren van de duurste woningen in populaire wijken als Buitenveldert en de Watergraafsmeer.



Door het nieuwe stelsel dalen de inkomsten van de gemeente van 5,4 naar 2,2 miljard euro. Volgens wethouder Eric van der Burg is sprake van een 'historisch besluit.'