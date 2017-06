Code Rood in gesprek met gemeente over klimaatkamp

Vrijdag bood de gemeente de klimaatactivisten een locatie aan de Contactweg aan, ter hoogte van evenemententerrein Thuishaven, aan als locatie voor workshops en als uitvalsbasis voor 'burgerlijke ongehoorzaamheidsacties' die de groep van 22 tot 26 juni wil houden. De actiegroep kon niet terecht op een terrein dichtbij de benzineopslag van Oiltanking dat hun eerste voorkeur had, omdat dat terrein dat weekend in gebruik is als parkeerterrein vanwege een evenement bij Ruigoord.



In de brief waarin burgemeester Van der Laan dit terrein aanbood, stelt hij verder een aantal eisen: het terrein moet zondagmiddag om 17.00 uur schoon achter gelaten worden. Volgens Code Rood maakt deze eis het moeilijk om het klimaatkamp ordelijk te laten verlopen. Daarnaast worden vinden de actievoerders dat door het beperkte oppervlakte van het terrein, ook het aantal deelnemers wordt begrensd. Code Rood schrijft in een persbericht het bijzonder te vinden dat de gemeente het meerdaagse klimaatkamp, waar honderden mensen worden verwacht, wil faciliteren, zonder dat er een kennisgeving van de Wet Openbare Manifestaties is gedaan.



De actiegroep richt zich op Amsterdam omdat dit de grootste benzinehaven van de wereld is en de tweede steenkoolhaven van Europa. De datum is gekozen als tweejarig 'jubileum' van de uitspraak in de rechtszaak die milieubeweging Urgenda aanspande tegen de Nederlandse staat. Urgenda vond toen de rechter aan haar zijde na haar klacht dat Nederland te weinig doet om schade als gevolg van klimaatverandering te vermijden. "De rechter oordeelde twee jaar geleden dat de Nederlandse overheid haar burgers moet beschermen tegen klimaatverandering. Helaas wordt de uitspraak nauwelijks opgevolgd. Daarom moeten we nu zelf ingrijpen," aldus een woordvoerder van Code Rood.