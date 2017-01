Code oranje: Meer dan 200 ongelukken

Vooral geschaarde vrachtwagens zorgen ervoor dat snelwegen soms tijdelijk moeten worden afgesloten. Zo werd de A1 richting Amsterdam helemaal afgesloten na een ongeval. Op veel wegen wordt niet harder gereden dan 50 kilometer per uur.



Om de gladheid te bestrijden is Rijkswaterstaat met groot materieel uitgerukt. Sinds vrijdagavond is er al 6,3 miljoen kilo zout gestrooid op de snelwegen. Alle 546 strooiwagens rijden, bemand door 1200 mensen.



Ook OV last van winterweer

Niet alleen het wegverkeer, ook het treinverkeer heeft hier en daar last van de winterse omstandigheden. Zo rijden er op verschillende trajecten geen treinen door rijp of ijzel aan de bovenleiding.



Speciale strooiwagens

Ondanks dat er ruim wordt gestrooid, is het nog steeds erg glad. Als er weinig verkeer is, zoals op zaterdag, dan wordt het zout niet goed ingereden.



Naast de gewone strooiwagens zet Rijkswaterstaat ook speciale calamiteitenwagens in: twee Firestorms en een Lava Storm. De Firestorm spuit onder hoge druk een zoutoplossing met een temperatuur van 60 à 70 graden op de ijsplaten op het wegdek, die daardoor direct smelten. De Lava Storm is een vergelijkbare machine, maar met meer capaciteit.