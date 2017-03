Chaos bij inhuur personeel kost gemeente 183 miljoen

De gemeente hinkt nu op verschillende gedachtes Jan de Ridder, directeur van de Amsterdamse Rekenkamer

De immense inhuur van externe krachten door de gemeente is nu juist een onderwerp dat wél aandacht krijgt. "En toch is het beleid warrig," zegt De Ridder. "Dat komen we niet vaak tegen."



Al in 2008 sprak de gemeenteraad de wens uit de uitgaven aan externe inhuur terug te brengen. Het huidige college van D66, VVD en SP legde in 2014 vast dat de kosten omlaag moesten en dat inhuur maximaal één jaar mocht duren. Toch is het beleid van de gemeente 'onvolkomen en complex', stelt de Rekenkamer na een onderzoek van meer dan een jaar.



Inhuur van experts hoort bij een complexe stad als Amsterdam, zegt De Ridder. Als bij de aanleg van de Noord/Zuidlijn lekkage optreedt, is het logisch dat de gemeente experts inhuurt. Maar heeft Amsterdam zulke incapabele voorlichters in dienst dat de woordvoerders ook van buiten moeten komen?



Vaste ambtenaren in de minderheid

Zes advocaten die zijn aangetrokken voor de Noord/Zuidlijn lopen al jaren twintig tot veertig uur per week rond bij de dienst Metro & Tram. Dit kost de stad, volgens een ruwe schatting, meer dan één miljoen per jaar.