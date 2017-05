Centrumbewoner raakt vervreemd van eigen buurt

Door de dagelijkse drukte verliezen bewoners hun gevoel van thuis

Deze Amsterdammers kozen bewust voor een leven in het centrum in een tijd dat niemand daar wilde wonen. Ze doorstonden de leegstand, verloedering en junks van de jaren tachtig. Ze zijn inmiddels verankerd in hun buurt en begrijpen dat drukte hoort bij een leven in de binnenstad.



Kortom: dit zijn geen zeurkousen.



Vertrek uit Amsterdam

En toch heeft minstens de helft van de geïnterviewden weleens nagedacht, of doet dat nog steeds, over een vertrek uit Amsterdam. Door de dagelijkse drukte verliezen zij hun gevoel van thuis, concluderen de stadsgeografen.



Veel bewoners kunnen geen kant op. Het idee is dat de grachtengordel alleen maar een rijkeluisbuurt is, gaat volgens Pinkster in de praktijk niet op. "Onze respondenten zijn over het algemeen hoogopgeleid, maar niet per se welvarend. Sommigen hebben in de jaren zeventig een pand gekocht voor 70.000 gulden, anderen hebben een sociale huurwoning. Die kunnen niet elk weekeinde de stad uit. Zij trekken zich terug in hun huis, komen minder buiten en gaan via omwegen door de stad om de drukte te vermijden."