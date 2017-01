Centrum bant huurfiets van de stoep

De aanpak van huurfietsen op de stoep is onderdeel van een breder ­offensief tegen `ongein¿

"Voor mij was de absolute steen des aanstoots dat de verhuurder naast de Nieuwe Kerk zijn fietsen zo ongeveer op de Dam heeft neergezet. De Dam! Dat is toch echt te gortig," aldus ­Boudewijn Oranje, voorzitter van het dagelijks bestuur.



Vanaf maandag gaat het stadsdeel handhaven op de Nieuwezijds ­Voorburgwal, die zeker dertien fietsuitstallingen herbergt. Verhuurders krijgen twee weken de tijd om de fietsen binnen te zetten. Doen ze dat niet, dan volgt een dwangsom van 1000 euro per keer, met een maximum van 5000 euro. Staan de fietsen dan nog buiten, dan volgt bestuursdwang.



Ongein

De negen fietsverhuurders in de Spuistraat hebben al een brief ontvangen. Inmiddels hebben acht van hen hun handelswaar binnen gezet.



Na de Nieuwezijds volgen in ieder geval de Kerkstraat, Lijnbaansgracht, Prins Hendrikkade, het Damrak en de Wallen. "We gaan door tot elke huurfiets binnen staat," zegt Oranje. "Dit is niet zo moeilijk te handhaven."



De aanpak van huurfietsen op de stoep is onderdeel van een breder ­offensief tegen 'ongein', waarmee de bestuurscommissie de openbare ruimtes wil terugveroveren. Eerder zijn straatmuzikanten de wacht aangezegd, terrassen teruggebracht en de bierfiets verboden in de binnenstad - al heeft de rechter dat verbod vooralsnog opgeschort.