Celstraffen voor ontucht met 17-jarige prostituée

Het OM eist zes maanden waarvan twee voorwaardelijk tegen een 30-jarige man, zes waarvan drie voorwaardelijk tegen een 45-jarige man, en een 51-jarige man wil de officier van justitie tot acht maanden waarvan vier voorwaardelijk laten veroordelen.



Volgens het OM hebben ze alledrie seks gehad met het toen 17-jarige meisje, en nooit naar haar leeftijd gevraagd. Het slachtoffer opperde zelf de mogelijkheid dat de mannen er niet naar vroegen, zodat ze zo het antwoord niet hoefden te weten. Het OM is van mening dat het de taak van een klant is om erachter te komen of de prostituée meerderjarig is of niet, en eist daarom onvoorwaardelijke celstraf.



De uitspraak volgt op 14 februari. Na de zomer zullen nog twee mannen terechtstaan.



Kinky.nl

Het meisje kwam ook al naar voren in een strafzaak in 2014, toen vier jonge Amsterdamse mannen uit Zuidoost werden veroordeeld voor het langdurig prostitueren van zeer jonge meisjes.



De meisjes werden ondergebracht in een studentenflat op de Rode Kruislaan in Diemen, of naar klanten gereden die werden gevonden op websites als kinky.nl of sexjobs.nl. De meisjes moesten ook werken bij ziekte, en werden continu gecontroleerd door de mannen. Ze mochten bovendien vrijwel geen van het verdiende geld zelf houden.