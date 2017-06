CDA en VVD willen festival op gekraakt ADM-terrein verbieden

De bewoners van het negentien jaar geleden gekraakte haventerrein hebben een vergunning bij de gemeente aangevraagd voor het festival. Maar de VVD en de CDA en de eigenaar van het terrein, vastgoedbedrijf Chida, willen er niets van hebben.



Het schiet de partijleden in het verkeerde keelgat dat de bewoners behalve gratis wonen ook nog eens aan het terrein verdienen door het festival. "Het is ongeloofijk krom: de eigenaar kan zijn terrein al jaren niet op." zegt gemeenteraadslid Diederik Boomsma (CDA).



Volgens Marianne Poot van de VVD is het ADM-terrein wat haar partij betreft al veel te lang gekraakt: "Het wordt tijd dat dit gebied in de Amsterdamse Haven weer voor bedrijvigheid en banen wordt gebruikt in plaats van festivals."



Het protest komt bij de bewoners van het terrein niet als een verrassing, maar ze zijn niet van plan het festival te annuleren. "Bij een eerder kort geding om een festival stelde de rechter ons in het gelijk en mocht het festival doorgaan," zegt Hay Schoolmeesters, bewoner van het terrein. "We kregen toen een vergunning en hebben nu ook netjes een vergunning aangevraagd."



Naar verwachting begint de verkoop van de kaarten voor het festival volgende maand. Schoolmeesters: "Als het weer van een kort geding moet komen: hoe eerder hoe beter. Dan zijn we er in elk geval van af."



Kort geding

De oproep van de politieke partijen is de zoveelste aflevering in het gevecht om het haventerrein. Chida is al lange tijd op zoek naar een nieuwe invulling voor het gebied. De eigenaar probeert via de juridische weg het ADM-terrein te ontruimen zodat er een nieuw havenbedrijf op gevestigd kan worden.



De twee politieke partijen staan aan de zijde van Chida in deze strijd, maar vaak zonder succes. Vorig jaar werd door het vastgoedbedrijf ook al geprotesteerd tegen het festival. Toen vroeg het de rechter in een kort geding het festival te verbieden, met een dwangsom van honderdduizend euro per dag dat het festival toch doorging. De rechter ging daar niet in mee. Er was volgens de rechtbank geen spoedeisend belang bij het festival tegen te houden.



Ook werd vorig jaar een vergunning voor de kap van 2500 bomen op het terrein, die was aangevraagd door Chida, door de verantwoordelijke wethouder Kajsa Ollongren niet afgegeven. Er werd door de gemeente getwijfeld of de invulling die het vastgoedbedrijf aan het terrein wil geven past binnen het bestemmingsplan van het terrein.



