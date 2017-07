Carré gaat renoveren met hulp van AkzoNobel

Tijdloos chique

De uitstraling van het theater zal volgens Carrédirecteur Madeleine van der Zwaan 'tijdloos chique met een vleugje grandeur' blijven, maar de zalen zullen niet exact worden overgeschilderd.



"Onze kracht zit in de programmering," zegt Van der Zwaan, "het gebouw moet dat ondersteunen. We zijn financieel en artistiek onafhankelijk, maar dat brengt ook met zich mee dat we af en toe hulp nodig hebben bij zaken waar we zelf minder verstand van hebben. Een partner als Akzo heeft kennis die wij nooit zullen hebben. Deze grand dame heeft flink wat aandacht nodig."



Hoeveel geld of verf er met de samenwerking is gemoeid, maken de twee niet bekend.



Concertgebouw

AkzoNobel is al betrokken bij de renovatie van het Concertgebouw, waar momenteel de gevel onder handen wordt genomen. Daarna zullen de zalen volgen. Ook is het bedrijf actief bij de renovatie van het Amstel Hotel, waar de gevel eveneens in de steigers staat.



Eerder al verbond Sikkens zich aan de restauratie van het Rijksmuseum, waar momenteel nog aan de Philipsvleugel wordt geschilderd, en was het betrokken bij het Van Goghmuseum.



Het is Akzo niet alleen om de uitstraling te doen. "Je kunt ongelooflijk veel leren van oude gebouwen," aldus Fred van den Heuvel van AkzoNobel. "We leren steeds bij, nu ook in Carré, dat we kunnen toepassen in verf die in de bouwmarkt staat."



