Gemeente laat vlag Diyanet verwijderen uit stembureau

"Door alles wat er het afgelopen weekend is gebeurd, is het begrijpelijk dat er ophef is. Maar zonder die toestanden is alle aandacht overdreven," aldus Rob Thijssen, voorzitter van het stembureau in de moskee. "Het is een multicultureel centrum, er hangen hier vooral Turkse symbolen. Het is niet voor referendum, maar religieus en niet politiek."



Een woordvoerder van de gemeente liet in eerste instantie weten dat het om campagnemateriaal van de Turkse president Erdogan ging. Dat bleek later niet te kloppen.



VVD-raadslid Dilan Yesilgoz gaat woensdag opheldering vragen aan burgemeester Van der Laan over de Turkse moskee in Oost.