Cameratoezicht voor Jan Evertsenstraat en Mercatorplein

Dat heeft burgemeester Eberhard van der Laan besloten nadat stadsdeel West daar eerder een verzoek voor had ingediend. Aanleiding daarvoor is een reeks geweldsincidenten in korte tijd in het najaar van 2016.



Zo mislukten eind september en begin oktober overvallen op de Albert Heijn in de Jan Evertsenstraat en wisselkantoor Atena Money Transfer. Daags daarop werd 's nachts voor café Ülfet, op de hoek van de Jan Evertsenstraat en de Admiraal de Ruijterweg, een man doodgeschoten. Op 30 oktober werd de straat opgeschrikt door een steekpartij.



Overvallen

Een week daarna bedreigden drie jongeren een medewerker van restaurant Ice & Bites Milano aan het Mercatorplein met messen en kort daarna werd om de hoek op de Hoofdweg belwinkel Vivat Mundo overvallen door een man met een vuurwapen.



Nog geen maand later werd dezelfde belwinkel nogmaals op vergelijkbare wijze beroofd. Op 19 december was het de beurt aan belwinkel River Nile aan de Jan Evertsenstraat.



Het stadsdeel en politie besloten eerder al maatregelen te nemen tegen de vele incidenten. Zo surveilleerden er rond sluitingstijd van de winkels agenten door de buurt, zijn DNA-installaties geplaatst en werd er preventief gefouilleerd. Cameratoezicht werd door het stadsdeel eerst nog gezien als een te zwaar middel, maar eind december werd alsnog een verzoek daarvoor bij het stadsbestuur neergelegd.



De camera's worden zo snel mogelijk geplaatst en blijven zeker tot eind van dit jaar hangen.



