Camera's in Jan Evertsenstraat opgehangen

Aanleiding voor het het vastleggen van het straatbeeld in De Baarsjes is een reeks geweldsincidenten in korte tijd in het najaar van 2016.



Overval

Zo mislukten eind september en begin oktober overvallen op de Albert Heijn in de Jan Evertsenstraat en wisselkantoor Atena Money Transfer. Daags daarop werd 's nachts voor café Ülfet, op de hoek van de Jan Evertsenstraat en de Admiraal de Ruijterweg, een man doodgeschoten.



Op 30 oktober werd de straat opgeschrikt door een steekpartij. En begin juni dit jaar werd op het Mercatorplein een vrouw belaagd en betast door een groep jongeren.



Besluit

Nadat stadsdeel West bij de centrale stad een verzoek had ingediend, besloot burgemeester Eberhard van der Laan begin mei dat er toezicht moest komen.



Van der Laan heeft het toezicht in eerste instantie ingesteld tot 31 december 2017, aangezien cameratoezicht altijd een tijdelijke maatregel is. De camera's maken deel uit van een breder pakket met maatregelen om het aantal incidenten terug te dringen, aldus de woordvoerder van het stadsdeel. Zo is er ook extra toezicht, worden er veiligheidsscans in de buurt uitgevoerd en wordt de verlichting verbeterd.



