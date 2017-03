Café 't Sluisje definitief verkocht aan buurtbewoners

Met de inzamelingsactie haalden in totaal 85 buurtbewoners samen 900.000 euro op om het café over te nemen. De bank heeft toegezegd voor het resterende bedrag bij te staan. De vraagprijs op Funda voor het café met woon- en werkruimte bedroeg ruim twee miljoen euro. Dinsdagavond moeten alleen nog de handtekeningen door de verschillende partijen gezet.



De huidige uitbaatsters waardeerden het initiatief en accepteerden het bod in december 2016. Het café in het zestiende-eeuwse pand dat in 1904 werd geopend door Gerrit de Ruijter, wordt sinds het overlijden van Berry de Ruijter in 2001 gerund door zijn vrouw Anne-Karin en dochters Lisa en Eva. Ze stoppen ermee, met het oog op pensioen en de kinderen.



Omdat de vijf initiatiefnemers van de crowdfundactie niet zelf achter de bar wilden staan, werd nog gezocht naar een uitbater. Meerdere geïnteresseerden meldden zich. De keuze viel uiteindelijk op Maaike van Zomeren. Voorwaarde was dat de sfeer in het café hetzelfde moet blijven.



Van Zomeren kent het café goed. Ze heeft in de buurt gewoond en is bovendien oud-medewerker van 't Sluisje. Volgens Wim Dijkman, een van de vijf initiatiefnemers, beschikt Van Zomeren over de gevraagde ervaring in de horeca.